Алимбекова: вчера плакала от расстройства, сегодня - от радости за Антона

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. После серебряного финиша Антона Смольского его подруга по команде Динара Алимбекова не скрывала своего восторга, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера были слезы от расстройства за свой результат, а сегодня слезы счастья от медали Антона. Пока трудно что-то говорить, эмоции переполняют... Поздравляю всю страну!" - сказала Динара Алимбекова.

Вчера она была очень близка к завоеванию олимпийской медали в женской индивидуальной гонке на 15 км - долго лидировала, но единственный промах на последнем огневом рубеже перечеркнул все надежды на пьедестал. В итоге пятое место. В Пхенчхане-2018 Динара Алимбекова вместе с Дарьей Домрачевой, Надеждой Скардино и Ириной Кривко стала олимпийской чемпионкой в эстафете.-0-

Антон Смольский