Басков: за Антона Смольского болела вся Беларусь и он не подвел

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За Антона Смольского сегодня болела вся Беларусь и он не подвел, став обладателем серебра. Такое мнение высказал член Исполкома НОК Беларуси Дмитрий Басков, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня Антон Смольский завоевал первую олимпийскую награду не только в своей карьере, но и для всей сборной Беларуси на Олимпийских играх в Пекине. Несмотря на сложность трассы, сильную конкуренцию с признанными мастерами мирового биатлона, Антон сумел правильно распределить силы на дистанции и показать отличную стрельбу. Вся Беларусь болела за него и желала ему успеха. Надеюсь, наши олимпийцы еще не раз поднимутся на пьедестал Пекина. Поэтому хочется еще раз поздравить нашу команду с этим прекрасным результатом и пожелать успеха на оставшихся дистанциях", - отметил Дмитрий Басков.

Сегодняшнюю индивидуальную гонку 25-летний уроженец Копыльского района провел отменно - ему удалось показать великолепную стрельбу, поразив все 20 мишеней. В итоге Антон Смольский оказался вторым в итоговом протоколе, его опередил только французский биатлонист Кенте Фийон Майе.-0-

Фото Андрея Покумейко