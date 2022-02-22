Дарья Домрачева о тренерстве в Китае: удовлетворена проделанной работой

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала о своем опыте работы тренером в китайской команде, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

Дарья Домрачева

"Подводя итоги Олимпийских игр, понимаем, что мы не достигли наших лучших результатов. Тем не менее я испытываю удовлетворение от проделанной в Китае работы. Оглядываясь назад, я вижу, что мои подопечные выкладывались на сто процентов и в тех условиях, в которых они соревновались, добиться большего было сложно, - отметила Дарья Домрачева. - Сожалею, что китайские биатлонисты не смогут выступить на трех оставшихся этапах Кубка мира нынешнего сезона, что было бы очень важно для командного роста. Несмотря ни на что, мы смотрим в будущее с позитивом. Хотелось бы пожелать китайскому биатлону серьезного и планомерного развития".-0-

Дарья Домрачева оценила выступления белорусов на Олимпиаде