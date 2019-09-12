Хоккеисты минского "Динамо" начали серию домашних матчей с поражения от "Сибири"

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" проиграли в стартовом матче домашней серии новосибирской "Сибири" со счетом 2:3 (1:1, 0:1, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо-Минск - Сибирь - 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Минск. 12 сентября. "Минск-Арена".

"Динамо-Минск": Осипков; Дерябин – Граньяни, Павлович – Демков – Степанов; Знахаренко – Эллиотт, Мартынов – Шор – Пулккинен; Евенко – Готовоец, А. Костицын – Паре – Принс; Павленко – Китаров (к) – Когалев; Устиненко, Стефанович.

"Сибирь": Сятери; Йокипакка – Ермаков, Пуустинен – Руохомаа – Пелтола; Логинов – Алексеев, Казаков – Саюстов – Миловзоров; Хабаров – Тимашов, Чесалин – Торченюк – Михайлов; Морозов – Ефремов, Первушин – Романцев – Шаров.

Голы: 1:0 – 4:34 Принс (Паре, А.Костицын), 1:1 – 16:31 Руохомаа (Йокипакка) ГБ, 1:2 – 30:56 Руохомаа (Пуустинен, Морозов), 1:3 – 48:48 Миловзоров (Казаков, Логинов) ГБ, 2:3 – 59:16 Граньяни (Шор) 6х5.

Броски: 28-16.

Вбрасывания: 25-19.

Штраф:33-10.

В первом периоде "Динамо" действовало с позиции силы. Соперники предсказуемо сделали ставку на вязкую оборону и надежную игру вратаря Харри Сятери, но и он был бессилен после броска новичка минчан Шейна Принса. Как это не раз бывало в сезоне, удержать преимущество "зубры" не смогли. Гости сравняли счет после удаления Александра Китарова. Дальним броском заставил капитулировать закрытого своими игроками Александра Осипкова финский легионер "Сибири" Микаэль Руохомаа.

За две минуты до конца стартового отрезка игры минчане оказались в сложном положении. За агрессию в драке до конца игры с правом замены через пять минут был отправлен в раздевалку Олег Евенко. Отбившись, минчане повели осаду ворот сибиряков, однако все они разбились об оборону и вратаря гостей. "Сибирь" дождалась своего шанса и повела в счете. Вновь был безжалостен Микаэль Руохомаа.

В середине заключительной трети поединка гости увеличили разрыв в счете. После удаления Андрея Костицына Александр Осипков не смог зафиксировать шайбу. Ошибкой белорусского голкипера воспользовался нападающий новосибирцев Егор Миловзоров. Игра "Динамо" несколько померкла, хотя моменты у белорусских хоккеистов были. Заключительные минуты матча минчане провели в большинстве, выпустив шестого полевого игрока. За 44 секунды до конца им удалось сократить отставание в счете силами Марка-Андре Граньяни, но увы, на большее у "зубров" не хватило времени.

После проигранной встречи с "Сибирью" минчане проведут на льду "Минск-Арены" еще три поединка: 15 сентября с магнитогорским "Металлургом", 18 сентября - с хабаровским "Амуром", 21 сентября - с финским "Йокеритом" из Хельсинки.

Свой 12-й сезон в Континентальной хоккейной лиге "зубры" начали с трех поражений подряд, уступив дома нижнекамскому "Нефтехимику" (2:4), а в гостях московскому "Динамо" (2:3) и "Сочи" (4:5). Первую победу "зубры" отпраздновали, обыграв в Москве хоккеистов "Спартака" со счетом 5:4.-0-