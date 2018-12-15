Кайса Мякяряйнен победила в пасьюте на КМ в Австрии, Кривко - 12-я

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен победила в гонке преследования на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На четырех огневых рубежах один из лидеров сезона допустила три промаха. Преследовавшие Кайсу словацкая биатлонистка Паулина Фиалкова и итальянка Доротея Вирер на заключительной стрельбе допустили по одному промаху и уступили в финишном створе. Время победительницы - 30 мин. 53,1 сек. (1+0+1+1). Серебряным призером стала Паулина Фиалкова - +1,5 сек. (0+0+1+1). Бронзовая награда у Доротеи Вирер - +2,8 сек. (2+0+1+1).

Ирина Кивко

Динара Алимбекова

Белоруска Ирина Кривко, стартовавшая шестой, заняла 12-е место. Уже на первой стрельбе она допустила промах, но смогла удержаться в топ-20 - +58,1 сек. (1+0+0+1). Динара Алимбекова финишировала 37-й - +2 мин. 54,6 сек. (0+2+0+1).

Кайса Мякяряйнен

В Хохфильцене сегодня также состоится гонка преследования у мужчин. Начало - в 16.45. Второй этап Кубка мира завершится эстафетами у мужчин и женщин 16 декабря.-0-

Паулина Фиалкова

Фото Дениса Костюченко