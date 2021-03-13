Команда МЧС выиграла эстафету среди силовых ведомств на "Минской лыжне - 2021"

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси выиграла эстафетную гонку 4х2 км среди силовых ведомств на зимнем спортивном празднике "Минская лыжня - 2021", передает корреспондент БЕЛТА.

В составе команды МЧС выступили Мария Недюхина, Марина Моисеенко, Александр Клюйко и Александр Худолеев. Они первенствовали с результатом 31 мин. 24,7 сек., совершив семь промахов на огневых рубежах.

Следом к финишу пришла команда Министерства внутренних дел. Карина Межонная, Алена Алексеенко, Виталий Огородник и Юрий Назаренко прошли дистанцию гонки за 32 мин. 54,1 сек., не закрыв две мишени.

Третье место у команды Следственного комитета Беларуси, за которую выступали Екатерина Юркевич, Анастасия Ксендзова, Григорий Лашкевич и Сергей Аземша. Точно стреляя, они финишировали с итоговым временем 34 мин. 39,1 сек.

Биатлонные эстафеты включают четыре этапа, на каждом из которых участник проходит два км (2 круга по 1 км) с двумя огневыми рубежами. Стрельба (5 выстрелов без дополнительных патронов) производится с расстояния 50 м из малокалиберной винтовки по биатлонным мишеням диаметром 11,5 см. За каждую незакрытую мишень участник должен пройти еще штрафной круг (50 м).

Во время физкультурно-спортивного праздника организованы торговые точки и концертно-развлекательная программа для зрителей, спортивные и масленичные конкурсы, выступления артистов эстрады, ансамбля народной музыки, шоу-балета.

Впервые "Минская лыжня" прошла 16 февраля 1986 года, когда был организован лыжный пробег на 15 км по маршруту Боровая - Раубичи вдоль автомобильной трассы Минск - Витебск. В нем приняли участие 12 тыс. человек.-0-