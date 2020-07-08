Лисакович стал автором лучшего гола 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси

Виталий Лисакович забивает мяч в ворота "Торпедо-БелАЗа" на 57-й минуте встречи. Фото ФК "Шахтер"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвард солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович стал автором самого красивого гола 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В победной гостевой игре с жодинским "Торпедо-БелАЗом" (4:1) Виталий Лисакович оформил голевой дубль. По мнению болельщиков, принимавших участие в голосовании, лучшим стал его первый гол, эффектно забитый на 57-й минуте встречи.

Кроме того, Виталий Лисакович был признан лучшим игроком прошлого тура. Сейчас он вместе с узбекским форвардом Джасурбеком Яхшибоеым возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Беларуси, забив девять мячей.

Турнирное положение: "Шахтер" - 30 очков (16 матчей), БАТЭ - 30 (16), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (16), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (16), "Ислочь" - 23 (16), "Витебск" - 22 (16), "Рух" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 11 (15), "Белшина" - 7 (16).

В 17-м туре встречаются:

10 июля

"Смолевичи" - "Ислочь";

11 июля

"Белшина" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Славия", "Шахтер" - "Городея";

12 июля

"Энергетик-БГУ" - "Рух", "Динамо" (Минск) - "Минск", "Витебск" - "Неман".

Матч "Динамо" (Брест) - "Слуцк" перенесен на 12 августа.-0-