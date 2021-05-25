Минспорт: замена Государственного флага Беларуси возмутительна и недопустима

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с инцидентом, связанным с Государственным флагом Республики Беларусь на чемпионате мира по хоккею в Риге, Министерство спорта и туризма направило официальное письмо в адрес Министерства образования и науки Латвийской Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Спортивная общественность Республики Беларусь и Министерство спорта и туризма Республики Беларусь как орган государственного управления в сфере физической культуры и спорта считают возмутительной и недопустимой замену Государственного флага Республики Беларусь, представленного среди флагов стран - участниц чемпионата мира по хоккею, проходящему в настоящее время в столице Латвии Риге, на флаг с незарегистрированной символикой.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, в смене флага приняли участие мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

Герб, флаг и гимн Республики Беларусь - это не просто символы, это визитная карточка миролюбивой политики нашей страны, чей авторитет бесспорно признан на международной арене, в том числе как одного из учредителей Организации Объединенных Наций.

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь государственные символы нашей страны утверждены Всенародным референдумом и не могут быть изменены с соблюдением иной процедуры.

Неуважение к государственным символам Республики Беларусь со стороны официальных лиц Латвийской Республики свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа, нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике.

Спорт всегда был вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. Тем большее недоумение вызывают действия официальных лиц Латвийской Республики и молчаливое согласие с их действиями спортивных функционеров Латвии.

В этой связи Министерство спорта и туризма Республики Беларусь настаивает на использовании при проведении чемпионата мира по хоккею официальной государственной символики Республики Беларусь и требует от организаторов мероприятия немедленного устранения допущенных нарушений", - резюмировал позицию Министерства спорта и туризма глава отрасли Сергей Ковальчук.-0-

ИИХФ считает неприемлемым снятие Государственного флага Беларуси в Риге - Фазель