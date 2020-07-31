31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители в спортивной ходьбе на 10000 м и метании молота на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Борейша в своей лучшей попытке отправил молот на отметку в 76,23 м и стал победителем турнира.

Николай Башан поднялся на вторую ступень пьедестала почета (75 м). Третьим стал Юрий Васильченко - 71,82 м.

Среди женщин лучшей оказалась Елена Соболева, отправившая спортивный снаряд на 69,61 м. Анна Малыщик с результатом 68,92 м завоевала серебряную награду соревнований. Третьей стала Анастасия Маслова - 67,22 м.

В спортивной ходьбе на 10000 м выиграл Александр Ляхович с результатом 39 мин. 41,07 сек. Вторым финишировал Никита Коляда (40 мин. 18,51 сек.). Третьим стал Анатолий Гомелев (40 мин. 32,18 сек.).

У девушек в данной дисциплине победила Анна Терлюкевич (44 мин. 43,31 сек.). Второй финишировала Дарья Полуэктова (45 мин. 21,21 сек.), третьей - Анастасия Раровская (45 мин. 50,50 сек.).

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.

Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Завершатся состязания 2 августа.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-

Фото Андрея Покумейко и БФЛА