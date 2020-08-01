1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители второго дня чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионом Беларуси в десятиборье стал Виталий Жук, который в сумме набрал 8202 очка. Данный результат является лучшим в этом сезоне в мире. В прыжке в высоту равных не знала сегодня Мария Жодик – 1,83 м. Александр Василевский победил в беге на 400 м (46,40 сек.). В аналогичной дисциплине у девушек викторию праздновала Алина Лучшева (52,15 сек.). Равных в тройном прыжке не было Максиму Нестеренко (16,27 м).

В эстафете 4х100м одержала верх национальная команда Беларуси в составе Дениса Близнеца, Максима Богдана, Максима Граборенко и Юрия Заболотного – 40 сек. В этом же виде программы среди девушек не было равных представительницам Минска – 48,07 сек.

Как сообщалось ранее, Ирина Васьковская выиграла соревнования в тройном прыжке (14,24 м). Татьяна Холодович (66,85 м) и Алексей Котковец (86,05 м) стали первыми в метании копья. В спортивной ходьбе на 5 тыс. м виктории праздновали Александр Ляхович (18 мин. 53,2 сек.) и Анна Терлюкевич (21 мин. 45,84 сек.). Эльвира Герман (12,87 сек.) и Виталий Парахонько (13,72 сек.) победили в беге на 100 м и 110 м с барьерами.

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.

Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Завершатся состязания 2 августа.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-