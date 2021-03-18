Результат "Динамо" в КХЛ достигнут благодаря готовности учиться и работать на максимуме - Вудкрофт

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. То, чего добилось минское "Динамо" в чемпионате КХЛ, стало результатом готовности всех заинтересованных сторон работать на максимуме. Об этом сегодня на итоговой пресс-конференции "Динамо" рассказал журналистам главный тренер хоккейной команды Крэйг Вудкрофт, сообщает БЕЛТА.

"Результат пришел благодаря готовности учиться и работать на максимуме своих возможностей. Весь тренерский штаб старательно трудился день за днем для развития хоккеистов и результата команды", - сказал Крэйг Вудкрофт.

"В "Динамо" собрали лучших молодых игроков, которые выступали в Беларуси и Северной Америке. Уже по ходу сезона можно было увидеть их прогресс. Они показали свой потенциал, характер и игровые навыки", - добавил главный тренер "зубров".-0-