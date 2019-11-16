Российские футболисты на своем поле крупно проиграли бельгийцам в квалификации Евро-2020

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты сборной России потерпели крупное поражение от Бельгии со счетом 1:4 в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем поединке 9-го тура группы I в Санкт-Петербурге россияне пропустили три мяча уже в первом тайме после дубля Эдена Азара и гола его младшего брата Торгана. После перерыва Ромелу Лукаку забил четвертый гол, а затем Георгий Джикия отквитал один мяч. Бельгийцы одержали девятую викторию в девяти проведенных матчах.

Фото УЕФА

В остальных матчах этой группы команда Кипра в Никосии проиграла сборной Шотландии со счетом 1:2, а футболисты Сан-Марино уступили на своем поле команде Казахстана - 1:3. Турнирное положение после девяти туров: Бельгия - 27 очков, Россия - 21, Шотландия - 12, Кипр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0.

Сборная Беларуси сегодня завершит отборочный турнир встречей в Менхенгладбахе с командой Германии. Кроме этого матча в квалификационной группе С состоится еще одна игра - в Белфасте сборная Северной Ирландии примет футболистов Нидерландов. Положение команд в этой группе: Нидерланды - 15 очков (6), Германия - 15 (6), Северная Ирландия - 12 (6), Беларусь - 4 (7), Эстония - 1 (7).

Путевки в финальную стадию Евро-2020 уже забронировали сборные Англии, Бельгии, Испании, Италии, Швеции, Польши, Финляндии, Украины, России, Франции, Чехии и Турции.

Отборочный турнир континентального первенства завершится 19 ноября. Прямые путевки в финальную часть получают по две лучшие команды из десяти групп. Весной 2020 года еще четыре пропуска в финал разыграют участники плей-офф Лиги наций.-0-