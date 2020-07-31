Скудный и Шабанова стали лучшими в беге на 3000 м с препятствиями на чемпионате Беларуси

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вячеслав Скудный и Татьяна Шабанова победили в беге на 3000 м с препятствиями на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.

Вячеслав Скудный преодолел дистанцию за 8 мин. 42,98 сек. и стал победителем чемпионата Беларуси. Второе место досталось Дмитрию Иваненко - 8 мин. 47,78 сек. Третьим финишировал Владислав Питин (9 мин. 0,13 сек.).

Фото Андрея Покумейко

Фото БФЛА

"Это очень важная победа для меня, отдельное спасибо зрителям за поддержку. На "Динамо" всегда особая атмосфера. Четыре года здесь выступаю и удается обновлять личные рекорды, а сегодня - еще и молодежный рекорд Беларуси. Дорожки на стадионе замечательные, многие мои знакомые свои рекорды обновляют именно здесь", - сказал Вячеслав Скудный. Он добавил, что у стайеров подготовка длится круглый год. По его словам, нынешний результат - это хороший задел на будущие рекорды.

Фото БФЛА

Среди девушек на данной дистанции победила Татьяна Шабанова, преодолевшая 3000 м с препятствиями за 10 мин. 19,76 сек. Второй стала Татьяна Смирнова (11 мин. 17,20 сек.). Бронзовая медаль досталась Анне Кротовой (11 мин. 23,65 сек.).

Фото БФЛА

В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.

Сегодня разыгрывают 11 комплектов наград: шесть у мужчин и пять у женщин.

Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.

Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".

Завершатся состязания 2 августа.

Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-