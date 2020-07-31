Скудный и Шабанова стали лучшими в беге на 3000 м с препятствиями на чемпионате Беларуси

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вячеслав Скудный и Татьяна Шабанова победили в беге на 3000 м с препятствиями на чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который проходит на минском стадионе "Динамо", передает корреспондент БЕЛТА.
Вячеслав Скудный преодолел дистанцию за 8 мин. 42,98 сек. и стал победителем чемпионата Беларуси. Второе место досталось Дмитрию Иваненко - 8 мин. 47,78 сек. Третьим финишировал Владислав Питин (9 мин. 0,13 сек.).
"Это очень важная победа для меня, отдельное спасибо зрителям за поддержку. На "Динамо" всегда особая атмосфера. Четыре года здесь выступаю и удается обновлять личные рекорды, а сегодня - еще и молодежный рекорд Беларуси. Дорожки на стадионе замечательные, многие мои знакомые свои рекорды обновляют именно здесь", - сказал Вячеслав Скудный. Он добавил, что у стайеров подготовка длится круглый год. По его словам, нынешний результат - это хороший задел на будущие рекорды.
Среди девушек на данной дистанции победила Татьяна Шабанова, преодолевшая 3000 м с препятствиями за 10 мин. 19,76 сек. Второй стала Татьяна Смирнова (11 мин. 17,20 сек.). Бронзовая медаль досталась Анне Кротовой (11 мин. 23,65 сек.).
В программу чемпионата Беларуси входят бег на 100 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1,5 тыс. м, 5 тыс. м, 10 тыс. м, 100 м (110 м) с барьерами (с/б), 400 м с барьерами, 3 тыс. м с препятствиями, эстафета 4х100 м, смешанная эстафета 4х400 м, спортивная ходьба 5 тыс. м, спортивная ходьба 10 тыс. м, прыжок в высоту, прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок с шестом, метание диска, метание копья, метание молота, толкание ядра, семиборье (десятиборье). Соревнования в беге на 100 м, 200 м, 110 м с/б, 100 м с/б, 400 м, 400 м с/б проводятся в два круга, остальные - в один круг.
Сегодня разыгрывают 11 комплектов наград: шесть у мужчин и пять у женщин.
Победителями в турнире по толканию ядра, который прошел 28 июля возле минского Дворца спорта, стали Алексей Ничипор (20,42 м) и Алена Дубицкая (19,19 м). Кроме захватывающих состязаний для зрителей были организованы конкурсы.
Сергей Кравченя (29 мин. 20,86 сек.) и Нина Савина (33 мин. 17,53 сек.) выиграли 30 июля соревнования в беге на 10 тыс. м. Турниры прошли в рамках чемпионата Беларуси, который получил название "Беларускія легкаатлетычныя гульні".
Завершатся состязания 2 августа.
Чемпионат Беларуси по легкой атлетике является главным стартом этого сезона для белорусских спортсменов.-0-