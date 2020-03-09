Соболенко осталась на 11-м месте, Говорцова поднялась на 7 позиций в рейтинге WTA

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко осталась на 11-й позиции в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На прошлой неделе Арина Соболенко не играла, она по-прежнему имеет в своем активе 3615 очков. Бывший лидер мирового рейтинга Виктория Азаренко после неудачного выступления в мексиканском Монтеррее оказалась на 58-й строке, набрав 992 балла. Белоруска Ольга Говорцова, которая в Монтеррее добралась до 1/8 финала, поднялась на 7 строк и занимает сейчас 135-е место, имея 477 очков. Александра Саснович опустилась на 119-ю позицию с 561 баллом, Вера Лапко находится на 346-м месте, набрав 137 зачетных баллов.

Топ-10 нового рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) - 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) - 6076,

3. Каролина Плишкова (Чехия) - 5205,

4. София Кенин (США) - 4590,

5. Элина Свитолина (Украина) - 4580,

6. Бьянка Андрееску (Канада) - 4555,

7. Кики Бертенс (Нидерланды) - 4335,

8. Белинда Бенчич (Швейцария) - 4010,

9. Серена Уильямс (США) - 3915,

10. Наоми Осака (Япония) - 3625...

На этой неделе ведущие теннисистки планеты собирались выступить на престижном турнире в американском Индиан-Уэллсе, но он был отменен из-за опасности заражения коронавирусом.-0-