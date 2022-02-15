Станислав Гладченко вышел в финал олимпийского турнира по лыжной акробатике

15 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Станислав Гладченко пробился в финал мужского олимпийского турнира по лыжной акробатике, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своей лучшей попытке 27-летний белорусский спортсмен получил 115,49 балла и занял 12-е место по итогам квалификационных прыжков. Остальные белорусские фристайлисты Максим Густик и Павел Дик в финал не прошли. Еще один представитель Беларуси Макар Митрофанов на тренировке повредил связки левой руки и не смог сегодня выйти на старт.

Медали в этом виде олимпийской программы будут разыграны завтра. Сначала 12 участников финала выполнят по два прыжка, после которых борьбу за награды продолжат 6 лучших спортсменов. В число дюжины финалистов не смог пробиться безоговорочный лидер нынешнего сезона трехкратный чемпион мира россиянин Максим Буров.

Вчера олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 белоруска Анна Гуськова стала серебряным призером пекинских Игр в женских состязаниях.-0-