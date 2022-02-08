Тихонов: я ожидал медали от Смольского

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом БЕЛТА отреагировал на серебряную медаль Антона Смольского в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.

"Я еще до Олимпиады заявлял, что Антон способен бороться за личные награды любого достоинства. Больше ни о ком из белорусов и россиян я так не говорил. И, как видите, не ошибся - есть олимпийская медаль, и это большой успех, - отметил Александр Тихонов. - Думаю, дальше от Смольского можно ожидать и золота, но это биатлон, он славится своей интригой и непредсказуемостью. Хотел бы посоветовать Антону вообще не тренироваться до следующей гонки и даже не надевать лыжи, чтобы он полностью восстановился, накопил энергию и выдал еще один результат".

Антон Смольский принес сборной Беларуси первую медаль Игр-2022. Эта награда стала для мужской белорусской команды по биатлону первой за 12 лет - в 2010 году на Играх в Ванкувере Сергей Новиков также стал вторым в гонке на 20 км.-0-

Фото Андрея Покумейко