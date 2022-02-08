Антон Смольский: безумно рад сегодняшнему серебру и четырем нулям

8 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер Олимпиады Антон Смольский безумно рад сегодняшнему успеху в индивидуальной гонке и тому, что принес радость белорусским болельщикам. Об этом он сказал после своей первой олимпийской медали, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня получилась очень качественная работа - на стрельбище мне вообще впервые удалось сделать четыре нуля. Очень рад, что заработал медаль для своей страны, для своих близких и подарил массу положительных эмоций. Благодарю всю свою команду, тренеров за невероятный труд и терпение. Безумно счастлив, что наши планы воплотились в жизнь, для меня большая честь стать призером Олимпиады. Удалось собрать волю в кулак и отработать по максимуму", - подчеркнул Антон Смольский. Он также отметил, что, приехав на Олимпиаду, надеялся, что должно произойти что-то хорошее. Сегодня проснулся и настраивал себя на качественную гонку, к счастью, все получилось отлично.-0-

Фото Андрея Покумейко