Instagram запустил функцию отправки голосовых сообщений

11 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В социальной сети Instagram теперь можно записывать голосовые сообщения.. Информация об этом появилась на официальной странице сервиса в Twitter.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you're up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO