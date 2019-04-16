Нейросеть Disney научилась создавать мультфильмы по текстовому сценарию

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработчики компании Disney создали нейросеть, которая способна самостоятельно рисовать анимацию на основе текста или сценария, а затем делать раскадровку получившегося мультфильма, пишет
Поначалу система могла лишь определять что в предложении является субъектом. В дальнейшем к этому добавилась способность находить в тексте сказуемое, после чего в программу загрузили 52 анимированных изображения и добавили несколько базовых действий. Завершив "обучение", разработчики решили проверить нейросеть.
В эксперименте участвовали 22 человека. Им продемонстрировали 22 варианта сценария для короткометражного мультфильма, а затем попросили сравнить то, что они прочли с созданным программой мультфильмом. Почти 70 процентов опрашиваемых оценили работу программы положительно.
При этом разработчики отмечают, что подобный проект создан для помощи аниматорам и технология ни в коем случае не заменит их труд.-0-
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