Жерносек: Национальный центр защиты персональных данных будет зарегистрирован 15 ноября

4 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр защиты персональных данных будет зарегистрирован 15 ноября. Об этом сегодня во время форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Гродно сообщил заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Сергей Жерносек, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Жерносек отметил, что форум #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) - это прежде всего диалоговая площадка для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов внедрения и развития цифровых технологий во всех сферах. "2021 год отмечен рядом значимых мероприятий. Подписан указ, в соответствии с которым с 1 сентября введены в действие биометрические документы, для чего создана соответствующая инфраструктура. Кроме того, получили дальнейшее развитие системы межведомственного информационного взаимодействия, которые являются базовыми компонентами электронного правительства, позволяющего обеспечить прозрачность, безопасность и удобство коммуникации между гражданами и государством. Ведется активная работа по внедрению концепции умного города на региональном уровне", - рассказал он. В центре внимания и вопросы защиты информации и персональных данных. Ведь наряду с повышением качества жизни, снижением себестоимости выпускаемой продукции, внедрение цифровых решений несет и определенные риски.

"С 15 ноября вступает в действие закон о защите персональных данных. В развитие данного закона главой государства подписан указ о мерах по совершенствованию защиты персональных данных. В соответствии с ним Оперативно-аналитический центр 15 ноября зарегистрирует Национальный центр защиты персональных данных, который будет являться полномочным органом по контролю за обработкой персональных данных, рассмотрением жалоб, принятием решений по приостановлению деятельности тех операторов, которые не выполняют свои обязанности. Он также будет взаимодействовать с международными организациями по защите персональных данных наших организаций", - рассказал Сергей Жерносек.

На гродненском форуме в фокусе внимания - цифровые решения в сферах здравоохранения и образования, защита персональных данных. Кроме этого, обсуждаются вопросы соблюдения законодательства в сфере электронного документооборота как внутри страны, так и при трансграничной торговле, использование электронной цифровой подписи. Особое внимание уделено продвижению современных технологий на территории Беларуси в сфере цифровой трансформации: облачные технологии, IT-инфраструктура, технологии высокоскоростной передачи данных (4G и 5G), IoT- и смарт-решения.

В масштабном мероприятии принимают участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Организаторами форума выступают Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг и Белорусские облачные технологии, при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Гродненского облисполкома.-0-

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