Нагорнокарабахский конфликт. Атаки и новые обстрелы – мирное население снова под ударом

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В зоне нагорнокарабахского конфликта ситуация остается напряженной. Стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении режима прекращения огня. Соглашение об остановке обстрелов в гуманитарных целях между Арменией и Азербайджаном вступило в силу 10 октября. Тем не менее в населенных пунктах продолжают звучать сирены воздушной тревоги, а участники конфликта заявляют о непрекращающихся атаках на линии соприкосновения.

В Степанакерте сработала сирена воздушной тревоги Как сообщалось ранее, в результате состоявшихся по инициативе российской стороны в Москве консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 по местному времени 10 октября в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.

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Главы МИД России и Турции отметили важность выполнения московского заявления по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре указали на необходимость неукоснительного выполнения всех положений совместного заявления глав МИД РФ, Азербайджана и Армении от 10 октября. Об этом говорится в распространенном сообщении российского дипломатического ведомства.

Кроме того, в ходе разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, Лавров подтвердил готовность РФ к продолжению активных посреднических усилий, направленных на достижение нагорнокарабахского урегулирования "с учетом положений московского заявления". Читать далее

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Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.-0-

Прекращение огня в Нагорном Карабахе – стороны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей Обострение на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе началось 27 сентября. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация.