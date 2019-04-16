На восстановление Нотр-Дам-де-Пари уже собрали более 700 млн евро

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восстановление пострадавшего в пожаре собора Нотр-Дам-де-Пари в Париже уже собрано более 700 млн евро пожертвований, сообщает французский телеканал
Основные средства поступают от французских бизнесменов. Так, инвестиционная компания Artemis, принадлежащая семье Пино, выделила на реконструкцию собора 100 млн евро. Группа компаний LVMH и глава совета директоров Бернар Арно объявили о пожертвовании в размере 200 млн евро. Столько же на восстановление храма отдадут компания L'Oreal и фонд семьи ее основателей Бетанкур-Шуллер. Генеральный директор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне сообщил, что выделит на восстановление собора 100 млн евро.
О готовности оказать финансовую помощь также заявили ряд регионов Франции. Мэр Парижа Анна Идальго объявила о взносе в размере 50 млн евро. Ряд французских компаний предложили безвозмездную помощь в поставках строительных материалов.
Авиакомпания Air France объявила, что предоставит бесплатный проезд всем лицам, участвующим в реконструкции собора.
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. Возгорание произошло на верхних уровнях здания. По предварительной информации, очаг мог находиться на строительных лесах. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Причины инцидента выясняются. Прокуратура считает, что пожар не был вызван предумышленными действиями.-0-
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