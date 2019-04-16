На восстановление Нотр-Дам-де-Пари уже собрали более 700 млн евро

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На восстановление пострадавшего в пожаре собора Нотр-Дам-де-Пари в Париже уже собрано более 700 млн евро пожертвований, сообщает французский телеканал BFM .

Основные средства поступают от французских бизнесменов. Так, инвестиционная компания Artemis, принадлежащая семье Пино, выделила на реконструкцию собора 100 млн евро. Группа компаний LVMH и глава совета директоров Бернар Арно объявили о пожертвовании в размере 200 млн евро. Столько же на восстановление храма отдадут компания L'Oreal и фонд семьи ее основателей Бетанкур-Шуллер. Генеральный директор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне сообщил, что выделит на восстановление собора 100 млн евро.

О готовности оказать финансовую помощь также заявили ряд регионов Франции. Мэр Парижа Анна Идальго объявила о взносе в размере 50 млн евро. Ряд французских компаний предложили безвозмездную помощь в поставках строительных материалов.

Авиакомпания Air France объявила, что предоставит бесплатный проезд всем лицам, участвующим в реконструкции собора.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался 15 апреля примерно в 18.50 по местному времени. Возгорание произошло на верхних уровнях здания. По предварительной информации, очаг мог находиться на строительных лесах. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. Причины инцидента выясняются. Прокуратура считает, что пожар не был вызван предумышленными действиями.-0-