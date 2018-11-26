ОБСЕ призвала Украину и Россию к сдержанности

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Мартин Сайдик и председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Ертурул Апакан заявили об обеспокоенности ситуацией в Азовском море и призвали стороны проявлять сдержанность, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Говоря о недавнем развитии ситуации, которая привела к усилению напряжения между Украиной и РФ, Сайдик и Апакан призвали стороны проявлять сдержанность и воздержаться от ухудшения ситуации", - говорится в сообщении.

Сайдик и Апакан заявили, что разногласия необходимо урегулировать политическими и дипломатическими методами.

Обострение ситуации в Керченском проливе было затронуто сегодня на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Этой же теме посвящено экстренное заседание Совета Безопасности ООН.

По информации пресс-центра командования Военно-морских сил Украины, 25 ноября корабли ВМС ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу" осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. "О намерении осуществить переход было заранее заявлено в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако вопреки Конвенции ООН по морскому праву и Договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива пограничные корабли РФ - пограничные катера типа "Соболь", ПСКР "Дон", катера типа "Мангуст", МПК "Суздалец" - осуществили агрессивные действия против кораблей ВМС ВС Украины", - заявили в пресс-центре. Военно-морские силы Украины также сообщили, что по меньшей мере шестеро украинских военнослужащих получили ранения. По информации пресс-службы Министерства обороны Украины, соединения и части Вооруженных сил Украины приведены в состояние боевой готовности. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов из-за ситуации в Керченском проливе озвучил поддержанную президентом Украины инициативу о введении в стране военного положения. Теперь ее в виде законопроекта рассматривает Верховная рада.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на данные ФСБ России, нарушившие утром 25 ноября российскую границу корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" вечером осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке украинские суда не реагировали и совершали опасное маневрирование. Чтобы остановить украинские корабли, было применено оружие. По факту нарушения госграницы возбуждено уголовное дело. После того как корабли пошли к Керченскому проливу, проход через него для гражданских судов был закрыт. Позднее Керчь-Еникальский канал в Керченском проливе был открыт для движения гражданских судов.-0-