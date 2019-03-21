После переименования Астаны в Нурсултан жителей будут называть астанчанами

21 марта, Астана /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. После переименования столицы Казахстана из Астаны в Нурсултан, жителей города будут по-прежнему называть астанчанами. Об этом заявил руководитель администрации Астаны Бахыт Султанов.
"Мы - все жители столицы - остаемся астанчанами. Это уже устоявшийся термин", - сообщил Бахыт Султанов.
С предложением переименовать в честь Нурсултана Назарбаева столицу страны и центральные улицы городов областных центров республики выступил 20 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламент в тот же день принял законопроект о переименовании Астаны в Нурсултан.-0-
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