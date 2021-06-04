Спад в мировой экономике из-за пандемии стал самым большим после Второй мировой войны - Путин

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировая экономика уже возвращается к нормальной жизни после пандемии, спад из-за которой стал самым большим со времен Второй мировой войны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает ТАСС.

"Несмотря на глубину прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни", - сказал Владимир Путин.

При этом президент РФ добавил, что рост мировой экономики в 2021 году после сильного спада из-за пандемии может быть самым масштабным с 1970-х годов. "Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века", - указал он, отметив, что эксперты "говорят о шестипроцентном росте".

В то же время восстановление экономики в мире происходит неравномерно, это порождает социальные и экономические риски для развития взаимосвязанного мира и для общей безопасности. "Мы видим, что восстановление мировой экономики происходит неравномерно, имею в виду разные возможности разных стран. Это чревато усилением дисбалансов, увеличением разрыва уровня жизни как внутри отдельных стран, так и между ними", - сказал Владимир Путин.-0-

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