Тысячи людей почтили память мэра Гданьска в польских городах

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тысячи людей вышли на марши молчания в десятках польских городов, чтобы почтить память мэра Гданьска Павла Адамовича. Об этом сообщает польский новостной портал Wiadomosci.

Жители Варшавы, Гданьска, Люблина, Вроцлава и Познани вышли на улицы с плакатами "Останови ненависть". В марше молчания в Гданьске принял участие председатель Европейского совета Дональд Туск. Он прилетел в Гданьск вечером 14 января и присоединился к стихийному митингу, чтобы почтить память Адамовича. "Для вас и для всех нас мы будем защищать наш Гданьск, нашу Польшу, нашу Европу от ненависти, презрения и насилия", - заявил на митинге Дональд Туск. В "марше молчания", прошедшем в Варшаве, участвовал мэр города Рафал Тшасковский, который после смерти Павла Адамовича объявил в столице Польши трехдневный национальный траур.

Мэр Гданьска Павел Адамович был серьезно ранен во время благотворительного концерта "Большой оркестр праздничной помощи", на котором в Польше ежегодно собирают средства на помощь медучреждениям. Во время выступления мэра 27-летний житель Гданьска, страдающий психическим расстройством, выбежал на сцену и ударил его ножом. Павел Адамович был госпитализирован в очень тяжелом состоянии и перенес сложную операцию, потеряв много крови. Нападавший задержан.-0-