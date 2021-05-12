Устроивший стрельбу в казанской школе не состоял на учете

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устроивший 11 мая стрельбу в казанской школе 19-летний молодой человек ранее не состоял на учете полиции или социальных служб. Его семья считалась благополучной, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец.

"Ни на каком учете он не состоял нигде - ни семья как неблагополучная, ни сам он ни в полиции, ни в комиссии по делам несовершеннолетних", - сообщила Ирина Волынец.

По ее словам, семья совершившего нападение молодого человека никогда не попадала в зону видимости правоохранительных или социальных служб, жалоб на них не поступало. Ирина Волынец отметила: пока у ведомства не получилось выйти на связь с родителями нападавшего. "Ясно одно, что семья никаких подозрений не вызывала ни у кого. По месту учебы характеризуют, что он был достаточно уравновешенным, вежливым мальчиком, опрятным, то есть обыкновенный студент", - добавила она.

По словам омбудсмена, она не располагает сведениями о том, что юноша был отстраненным и нелюдимым подростком.

"Информации о том, что он из мести совершил это преступление, для того чтобы кого-то наказать, допустим, наверное, несостоятельная, потому что он пришел через четыре года после ухода из этой школы", - сообщила Ирина Волынец. При этом, по ее словам, на данный момент причина нападения не установлена.

Накануне в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей, погибли девять человек, в том числе семь детей. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК России возбудил уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).-0-

Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия в России после ЧП в Казани

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил стрельбу в школе в Казани