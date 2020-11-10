В Нагорный Карабах вылетели 9 самолетов с российскими миротворцами

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нагорный Карабах вылетели еще пять самолетов с российскими миротворцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Ранее сообщалось о вылете первых четырех самолетов Ил-76. На борту воздушных судов находятся личный состав миротворческого соединения, автомобильная техника, бронетранспортеры и материальные средства.

В Минобороны РФ напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Переброска подразделений российских миротворцев в район выполнения задач осуществляется комбинированным способом с задействованием самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, добавили в военном ведомстве.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

По информации Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа России. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.-0-

Пашинян заявил, что решил подписать соглашение по Нагорному Карабаху после рекомендации ВС Армении