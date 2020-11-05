Восемь задержанных по делу о теракте в Вене уже были судимы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь из 15 задержанных по делу о теракте, произошедшем 2 ноября в Вене, уже были ранее судимы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австрии Карла Нехаммера, сделанного в ходе пресс-конференции.

"Было произведено 18 обысков, задержаны 15 человек. Четверо из них уже были осуждены за терроризм, двое - за различные преступления насильственного характера. Еще двое других были осуждены в Линце за убийство в защиту чести", - заявил Карл Нехаммер.

В среду начальник полиции Вены Герхард Пюрстль сообщил, что граждане нескольких стран, в том числе России, есть среди задержанных по подозрению в связях с преступником, который устроил террористический акт в Вене.

Задержание подозреваемых из ближайшего окружения венского боевика произошло 3 ноября. Они были доставлены на допрос. В отношении них ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации.-0

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