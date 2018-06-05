Бывший муж подозревается в убийстве жительницы Жодино

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жодинским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства убийства местной жительницы, по подозрению в совершении преступления задержан ее бывший муж. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Утром 4 июня в милицию поступила информация, что из квартиры слышны крики женщины. Милиционеры обнаружили дверь закрытой на ключ, никаких звуков слышно уже не было. Приехавшая дочь хозяйки своим ключом открыла металлическую дверь, а вторая, деревянная, была выбита. "Тело 66-летней хозяйки с множественными повреждениями было обнаружено следственно-оперативной группой на балконе. В квартире также находился в состоянии алкогольного опьянения бывший супруг женщины - 68-летний житель Жодино. У него имелись резаные раны, характерные для попытки суицида", - сказала Татьяна Белоног.

По подозрению в убийстве (ч.1 ст.139 УК) мужчину задержали. Он ранее был судим, по решению суда ограничен в дееспособности в связи со злоупотреблением спиртным, проживал с бывшей супругой. "На допросе мужчина указал, что между ним и бывшей женой произошел словесный конфликт. В результате он нанес женщине колото-резаные раны, - проинформировала Татьяна Белоног. - По изъятым предметам, в том числе предполагаемым орудиям преступления (нож, молоток), назначен ряд экспертиз, которые проведут специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Минской области".

Следственные действия по установлению мотива и всех обстоятельств преступления, а также закреплению полученных доказательств с участием задержанного продолжаются.-0-