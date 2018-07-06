Дело Коржича будет рассматривать Миноблсуд

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебное разбирательство по уголовному делу по факту гибели Александр Коржича будет проводить Минский областной суд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.

О дате начала судебного разбирательства будет сообщено дополнительно.

Обвиняемыми по делу проходят три военнослужащих 72-го учебного центра. Им вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 (кража), ч.1,2 ст.430 (получение взятки и повторное получение взятки), ч.3 ст.455 (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия) УК.

Обвиняемые находятся под стражей.

Тело Александра Коржича, который проходил срочную службу с мая 2017 года, было обнаружено 3 октября в подвале здания на территории воинской части в Борисовском районе. По результатам расследования СК пришел к выводу, что имело место доведение до самоубийства.-0-