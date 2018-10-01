Скончалась одна из пострадавших при взрыве на "Могилевдреве"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из пострадавших при взрыве в цехе "Могилевдрева" скончалась в учреждении здравоохранения, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.
"В эти выходные скончалась одна из пострадавших на "Могилевдреве". Расследование инцидента на предприятии продолжается, причина взрыва устанавливается", - проинформировала Юлия Гончарова.
Как сообщалось, вечером 25 сентября около 18.30 в лакокрасочном цехе предприятия произошло возгорание с одновременным взрывом. Пострадали шесть человек. Сотрудники МЧС пожар ликвидировали. По факту взрыва на "Могилевдреве" возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.302 УК (нарушение правил производственно-технической дисциплины и правил безопасности, повлекшее взрыв и причинение тяжких телесных повреждений работникам предприятия). Расследование под личный контроль взял председатель Следственного комитета Иван Носкевич.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4537 BYN
|2.45 BYN
|2.46 BYN
|USD
|2.1121 BYN
|2.112 BYN
|2.12 BYN
|RUB
|3.2187 BYN
|3.21 BYN
|3.225 BYN