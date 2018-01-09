Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
09 января 2018, Вт
-1°C
Сплошная облачность EUR 2.4015
USD 2.0104
100 RUB 3.5232
Главное
Во время церемонии вручения наград "Пробуждают чувство гордости за свой народ" - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии 2017 года
Президент
В Беларуси усовершенствуют систему оказания платежных услуг
Экономика
Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов началась в Беларуси
Политика
Подарки на Рождество! Инна Афанасьева разыграла 30-ю квартиру и три автомобиля от "Евроопт"!
Общество
МАРТ открыл телефонную линию по вопросам применения указа о развитии торговли и общепита
Экономика
Реклама на сайте
Лента новостей
Не менее пяти человек погибли при сходе оползней на юге Калифорнии
22:05 В мире
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли ярославскому "Локомотиву"
21:53 Спорт
Выборы в местные Советы становятся все более активными и менее элитарными - Ермошина
21:43 Политика
Рождественский бал-маскарад в помощь больным детям пройдет в Минске 12 января
21:35 Регионы
Экс-наставники БАТЭ Александр Ермакович и Виктор Гончаренко будут работать вместе в московском ЦСКА
21:28 Спорт
Новогоднее перемирие в Донбассе должно стать бессрочным - Сайдик
21:21 Политика
ФОТО: Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии 2017 года
21:17 Заголовки новостей
"Январские музыкальные вечера" являются знаковым событием для Брестской области и республики - Анатолий Лис
21:12 Культура
Спорткар рок-исполнителя Джонни Холлидея выставят на аукцион
21:04 Калейдоскоп
Умер народный артист СССР оперный певец Александр Ведерников
20:47 Культура
США выделят $75 млн для восстановления разрушенных городов Ирака
20:31 В мире
Мингорисполком объявил прием заявок на конкурс инвестпроектов для предоставления господдержки
20:02 Регионы
Глава Amazon стал самым богатым человеком в истории
19:40 Калейдоскоп
Рейтинг парикмахерских обновили в Минске
19:22 Регионы
Компания МТС подготовила к эксплуатации сети для "интернета вещей"
19:04 Технологии
Белорусские теннисисты Владимир Игнатик и Илья Ивашко стартуют в квалификации Australian Open
18:49 Спорт
Лемуры покусали журналиста BBC - видео
18:43 Калейдоскоп
В Беларуси создан республиканский учебно-научно-производственный технологический кластер
18:38 Общество
МВД намерено повысить уровень защиты детей от педофилов в интернете
18:21 Общество
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко сыграли свадьбу
18:21 Калейдоскоп
Все новости
Сюжеты
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Улучшение условий ведения бизнеса Улучшение условий ведения бизнеса
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Кубок мира по биатлону-2017/2018 Кубок мира по биатлону-2017/2018
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Пробуждают чувство гордости за свой народ" - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии 2017 года

Президент 09.01.2018 | 17:30
Во время церемонии вручения наград
Во время церемонии вручения наград

9 января, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение", специальные премии деятелям культуры и искусства, "Белорусский спортивный Олимп". Церемония награждения состоялась 9 января во Дворце Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

Ежегодно отмечать заслуги людей, жизнь и работа которых служат высоким целям, - стало в Беларуси доброй традицией, которой нет аналогов в мире. Не удивительно, что зародилась она именно здесь, отметил глава государства.

"Нам с вами досталось великое духовное наследие, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Оно - в примере праведной жизни белорусских святых, в великих творениях рожденных на нашей земле поэтов, художников, музыкантов, зодчих. Оно - в духовном подвиге народа, который сберег веру, сохранил любовь к Родине, уважение к своей истории, культуре, несмотря на неимоверные испытания грозных военных времен и социальные потрясения".

Президент констатировал, что сегодня в мире тоже неспокойно. Идет невидимая борьба в том числе и за душу человека, с разных сторон подвергаются атакам христианские основы морали, разрушаются традиционные семейные устои. "Под воздействием информационного потока изменяются мировоззрение и образ жизни людей. Все больше появляется соблазнов и искушений, все труднее беречь сердца от темных мыслей и эмоций. В погоне за материальными благами и внешней мишурой люди теряют истинную красоту - внутренний свет добрых чувств и благородных поступков, которыми так славился и славится наш народ, все наше славянство", - обратил внимание глава государства.

По его словам, телевидение в угоду рейтингам приучает зрителя к негативным новостям, скандальным ток-шоу. Социальные сети лишают живого общения, а компьютерные игры подменяют реальную жизнь виртуальной действительностью.

"Это лишь малая часть тех вызовов, с которыми сталкивается сегодня общество. И такие реалии медленно, но методично разрушают систему устоявшихся традиционных нравственных ценностей. Сейчас особенно важно не упустить время, не потерять нашу духовную суть. Первостепенная роль в этом, безусловно, принадлежит культуре, искусству, религии. Их влияние на сознание человека огромно. Именно эти сферы формируют те образы и идеалы, на которые многие ориентируются и принимают как эталон. Поэтому деятели культуры и искусства, работники средств массовой информации, духовенство, педагоги и все, кому не безразлично, каким будет мир, должны объединить усилия ради укрепления нравственных устоев нашего народа", - заявил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что необходим духовный иммунитет против аморальности, пошлости и дурновкусия, чтобы культура и искусство всегда были источником энергии и жизнестойкости для людей. "Мы помним и чтим богатое наследие прежних поколений. Неугасаемый свет их благородных чувств и сегодня указывает нам путь, наполняет жизнь глубоким смыслом. А ныне живущие призваны придать ему больше силы и яркости, чтобы наши дети и внуки могли подхватить эстафету времен и передать ее дальше, - сказал Александр Лукашенко. - Для этого мы должны показать своим примером, насколько важно ценить, уважать и благодарить людей, которые продолжают великое дело сохранения и создания духовного наследия Беларуси. Нам ни в коем случае нельзя в этой жизни остановиться и ничего в этот период не оставить за собой для тех, кто придет после нас".

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Он заметил, что мир быстро меняется. Ведь, например, даже пять лет назад никто не мог подумать, что глобальная паутина так перевернет жизнь человечества в целом. "И как бы мы этой паутине ни сопротивлялись, она нас опутала. Сложность ее в том, что она несет для человечества величайшее облегчение: получение знаний, мгновенность знаний, передачу информации. Вы посмотрите, как меняется жизнь, в том числе и к лучшему. С другой стороны, она несет огромнейшие проблемы, с которыми мы сегодня столкнулись, мы боремся с ними, еще порой не научившись бороться", - считает глава государства.

Александр Лукашенко призвал элиту общества, творческих людей научиться самим и научить детей правильно пользоваться появившимися возможностями, жить в условиях влияния и воздействия на умы и души людей глобальной паутины.

"Надо научить, начиная со школьных лет, в семье своих детей пользоваться многими источниками, овладеть многими идеями, чтобы сделать правильные выводы. Это важно для молодежи. Практика, как нас учили с вами, является критерием истины, а практики, опыта у молодежи не хватает, - констатировал Президент. - И вот тут мы должны им подсказать: подвергайте все сомнению, берите разные источники, знакомьтесь с разными точками зрения и, основываясь на подсказке и опыте старших, на своем опыте, выбирайте ту, которая сегодня соответствует просто нормальной жизни нашего общества".

Глава государства уверен, что главные герои сегодняшнего торжества делают мир лучше и светлее. Своей активной деятельностью они создают вокруг себя атмосферу добра и милосердия. "Возрождают древние традиции белорусских мастеров, пробуждают интерес к историческим достижениям наших предков. Отстаивают семейные ценности, развивают благотворительность, воспитывают чувство патриотизма у людей. Своим талантом наши люди, которые будут здесь (это только несколько человек), прививают искреннюю любовь к высокому искусству. Поднимаясь на спортивный Олимп, прославляют страну на мировом уровне, пробуждают в сердцах чувство гордости за свой народ и свою Родину", - констатировал Президент.

По мнению Александра Лукашенко, не только какие-то комиссии и органы власти должны вносить предложения, кого удостоить премии. "Если вы чувствуете, что создали достойный продукт, который останется на века, будет поднимать духовность нашего народа не только сегодня, но и завтра, пожалуйста, вы предложите в том числе и себя, - призвал глава государства. - Для меня это очень важно. Все свои годы, что я работаю Президентом, я всегда требую, чтобы было честно, справедливо, чтобы, награждая других, не обидеть тех, кто, может быть, на ступень выше. Не стесняйтесь, предлагайте себя".

По итогам 2017 года присуждены пять премий Президента Беларуси "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере. Среди лауреатов этой высокой награды ОО "Белорусский союз женщин", коллективы Национальной библиотеки Беларуси и Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова, настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в городском поселке Ивенец Воложинского района Минской области протоиерей Виктор Перегудов, муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Шабанович.

Александр Лукашенко и Марианна Щеткина, председатель ОО "Белорусский союз женщин"
Александр Лукашенко и Марианна Щеткина, председатель ОО "Белорусский союз женщин"

Среди лауреатов премии "За духовное возрождение" - ОО "Белорусский союз женщин"
Среди лауреатов премии "За духовное возрождение" - ОО "Белорусский союз женщин"

Коллектив Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова удостоен премии "За духовное возрождение"
Коллектив Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова удостоен премии "За духовное возрождение"

Александр Лукашенко и протоиерей Виктор Перегудов
Александр Лукашенко и протоиерей Виктор Перегудов

Александр Лукашенко и муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Шабанович
Александр Лукашенко и муфтий Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь Абу-Бекир Шабанович

Премией "За духовное возрождение" отмечен коллектив Национальной библиотеки Беларуси за работу по факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия Франциска Скорины
Премией "За духовное возрождение" отмечен коллектив Национальной библиотеки Беларуси за работу по факсимильному воссозданию и популяризации книжного наследия Франциска Скорины

Лауреаты премии "За духовное возрождение"
Лауреаты премии "За духовное возрождение"

Во время церемонии
Во время церемонии

Также по итогам 2017 года присуждены 10 специальных премий Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Их удостоены деятели информационной сферы, культуры и искусства, авторские коллективы, учреждения культуры за значительные достижения в сфере информации, историко-культурного наследия, области театрального и изобразительного искусства, любительского творчества, музейного дела, воспитания талантливой молодежи.

Специальной премии Президент удостоен авторский коллектив Белорусской государственной академии искусств. Александр Лукашенко вручает награду Полине Амельянович
Специальной премии Президент удостоен авторский коллектив Белорусской государственной академии искусств. Александр Лукашенко вручает награду Полине Амельянович

Специальной премии Президент удостоен авторский коллектив Белорусской государственной академии искусств. Александр Лукашенко вручает награду Глебу Отчику
Специальной премии Президент удостоен авторский коллектив Белорусской государственной академии искусств. Александр Лукашенко вручает награду Глебу Отчику

Специальными премиями отмечены авторские коллективы главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании и Белорусской государственной академии искусств. Награды удостоены заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Егорейченко, коллективы издательского центра "Марка" РУП "Белпочта" и Октябрьского районного дома ремесел, заслуженный коллектив Республики Беларусь "Республиканский театр белорусской драматургии".

Специальная премия Президента присуждена авторскому коллективу главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании. Александр Лукашенко вручает награду Антонине Санкевич
Специальная премия Президента присуждена авторскому коллективу главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании. Александр Лукашенко вручает награду Антонине Санкевич

Специальная премия Президента присуждена авторскому коллективу главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании. Александр Лукашенко вручает награду Александру Атрашевскому
Специальная премия Президента присуждена авторскому коллективу главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании. Александр Лукашенко вручает награду Александру Атрашевскому

Специальная премия присуждена авторскому коллективу главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании. Александр Лукашенко вручает награду Руслану Туркову
Специальная премия присуждена авторскому коллективу главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании. Александр Лукашенко вручает награду Руслану Туркову

Во время церемонии
Во время церемонии

Заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Егорейченко отмечен специальной премией Президента
Заместитель директора Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Сергей Егорейченко отмечен специальной премией Президента

В числе лауреатов спецпремии - коллектив Октябрьского районного дома ремесел
В числе лауреатов спецпремии - коллектив Октябрьского районного дома ремесел

Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Республиканский театр белорусской драматургии" отмечен спецпремией. Александр Лукашенко вручает награду директору Владимиру Карачевскому
Заслуженный коллектив Республики Беларусь "Республиканский театр белорусской драматургии" отмечен спецпремией. Александр Лукашенко вручает награду директору Владимиру Карачевскому

Отмечены спецпремией коллективы Лидского районного центра культуры и народного творчества, "Минскконцерта", Белорусской государственной академии музыки, художник Валерий Слаук.

Спецпремии Президента удостоен коллектив Лидского районного центра культуры и народного творчества
Спецпремии Президента удостоен коллектив Лидского районного центра культуры и народного творчества

Александр Лукашенко вручает награду директору организации "Минскконцерт"Андрею Микуцевичу
Александр Лукашенко вручает награду директору организации "Минскконцерт"Андрею Микуцевичу

Коллектив Белорусской государственной академии музыки отмечен спецпремией
Коллектив Белорусской государственной академии музыки отмечен спецпремией

Специальной премии удостоен авторский коллектив Белорусской государственной академии искусств. Александр Лукашенко вручает награду Константину Костюченко
Специальной премии удостоен авторский коллектив Белорусской государственной академии искусств. Александр Лукашенко вручает награду Константину Костюченко

Специальной премии удостоен художник, член ОО "Белорусский союз художников" Валерий Слаук
Специальной премии удостоен художник, член ОО "Белорусский союз художников" Валерий Слаук

Лауреаты специальной премии
Лауреаты специальной премии

Лауреатами специальной премии Президента Беларуси "Белорусский спортивный Олимп" 2017 года стали главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Ольга Власова, специальный корреспондент отдела комментаторов главной дирекции телеканала "Беларусь 5", заслуженный деятель культуры Владимир Новицкий и член национальной команды по легкой атлетике, мастер спорта Виолетта Скворцова.-0-

Александр Лукашенко и Ольга Власова
Александр Лукашенко и Ольга Власова

Александр Лукашенко и Владимир Новицкий
Александр Лукашенко и Владимир Новицкий

Александр Лукашенко и Виолетта Скворцова
Александр Лукашенко и Виолетта Скворцова

Лукашенко выразил благодарность всем участникам благотворительной акции "Наши дети"Лукашенко выразил благодарность всем участникам благотворительной акции "Наши дети"
"Вы посмотрите: начиная с католического Рождества и заканчивая старым Новым годом, буквально все, от предпринимателей до государственных служащих и военных, у детей - и вчера, и сегодня, и завтра. Это прекрасно, так должно быть. Хотелось бы, чтобы не только один период в этой жизни, - сказал Александр Лукашенко.

﻿
Теги
Лукашенко, награды
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
...
Топ-новости
ФОТОРЕПОРТАЖ: Лучшие фото Рождественского турнира любителей хоккея
Праздник накануне Рождества! "Евроопт" вручил победителям 49-го тура игры "Удача в придачу!" крупные денежные призы! И подарил концерт Саши Немо!
Беларусбанк снизил ставку по вновь заключаемым кредитным договорам по адресному субсидированию жилья
Подготовлен календарь проведения соревнований по видам спорта II Евроигр
До 6 градусов мороза и в основном без осадков будет в Беларуси 10 января
МИД подтвердил гибель белорусского дальнобойщика в ДТП в Германии
Мингорисполком объявил прием заявок на конкурс инвестпроектов для предоставления господдержки
Информация о состоянии окружающей среды в районе БелАЭС поступает в режиме реального времени
Посольство США в Минске расширяет перечень выдаваемых виз
Спецвыпуск вестника, мобильное приложение и соцопрос - стартовал проект "Голосуем в Центральном!"
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4015 BYN 2.398 BYN 2.405 BYN
USD
2.0104 BYN 2.009 BYN 2.015 BYN
RUB
3.5232 BYN 3.515 BYN 3.52 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

"Пробуждают чувство гордости за свой народ" - Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии 2017 года
Все видео

Фотоновости

Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и спецпремии 2017 года
Все фото

Инфографика

Участки для голосования на местных выборах В Беларуси образовано 5 870 участков для голосования на выборах в местные Советы депутатов 28-го созыва.
Вся инфографика
Политика
Лидия Ермошина. Фото из архива Выборы в местные Советы становятся все более активными и менее элитарными - Ермошина
Новогоднее перемирие в Донбассе должно стать бессрочным - Сайдик
Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов началась в Беларуси
Экономика
Андрей Кобяков. Фото из архива Кобяков: Беларуси нужно стремиться попасть в группу стран с высоким уровнем дохода
МАРТ открыл телефонную линию по вопросам применения указа о развитии торговли и общепита
Курс белорусского рубля в ближайшее время стабилизируется - эксперт
Происшествия
Фото из архива Заместитель главврача Минской областной детской клинической больницы задержан за получение взятки
Минчанка выманила у знакомых деньги и золотые украшения на $25 тыс.
Пистолет, которым зять угрожал убить тещу в Городокском районе, пригоден для стрельбы
Общество
Шоу в "Минск-Арене" стало самым грандиозным событием за всю историю Бонстиков! Новогоднее шоу Бонстиков в "Минск-Арене" собрало почти 9 тысяч зрителей из всех регионов Беларуси!
В Беларуси создан республиканский учебно-научно-производственный технологический кластер
МВД намерено повысить уровень защиты детей от педофилов в интернете
Регионы
Фото из архива В Витебской области почти 300 граждан стали заниматься бизнесом по указу о регулировании деятельности физлиц
Рождественский бал-маскарад в помощь больным детям пройдет в Минске 12 января
Мингорисполком объявил прием заявок на конкурс инвестпроектов для предоставления господдержки
Спорт
Автомобиль Алексея Вишневского. Фото МАЗ Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Алексей Вишневский входит в тройку лидеров общего зачета на "Дакаре-2018"
Хоккеисты минского "Динамо" проиграли ярославскому "Локомотиву"
Экс-наставники БАТЭ Александр Ермакович и Виктор Гончаренко будут работать вместе в московском ЦСКА
Технологии
В Калифорнии создали робота для лентяев
Компания МТС подготовила к эксплуатации сети для "интернета вещей"
ООН к 2021 году планирует первый самостоятельный запуск космического корабля
Культура
РЕПОРТАЖ: В Лиде возродили уникальные традиции ткачества Понеманья
"Январские музыкальные вечера" являются знаковым событием для Брестской области и республики - Анатолий Лис
Умер народный артист СССР оперный певец Александр Ведерников
В мире
Команды КНДР и Республики Корея прошли вместе на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Сиднее-2000. Фото из архива Республика Корея предложила КНДР совместный выход делегатов на церемонии открытия Олимпиады
Не менее пяти человек погибли при сходе оползней на юге Калифорнии
США выделят $75 млн для восстановления разрушенных городов Ирака
Калейдоскоп
Океан замерз. Житель США снял удивительное видео
Спорткар рок-исполнителя Джонни Холлидея выставят на аукцион
Глава Amazon стал самым богатым человеком в истории
Все круглые столы
Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Наталья Хвир,
Светлана Краюшкина,
Ольга Верамей,
Александр Акентьев,
Валентин Вашкевич,
Денис Кобрусев,
Татьяна Петрова 13 октября Градостроительная политика в Минске: развитие городских территорий и будущее старых кварталов Круглый стол Василий Ядловский,
Александр Шпак,
Зенон Ловкис,
Дмитрий Лужинский,
Михаил Ковалев 11 августа АПК в системе экономики Республики Беларусь: роль и тенденции развития
Пресс-центр
Пресс-конференция Виктор Каранкевич,
Евгений Воронов,
Леонид Рудинский 21 декабря Настоящее и будущее белорусской энергетики Пресс-конференция Игорь Луцкий,
Владимир Андриевич,
Александр Лукашанец,
Александр Суша 19 декабря Франциск Скорина в энциклопедическом контексте Беларуси Пресс-конференция Иван Коноразов,
Андрей Богдан,
Сергей Красуцкий 6 декабря Современные методы профилактики и лечения алкогольной зависимости, формирования здорового образа жизни, культуры употребления алкоголя Онлайн-конференция Александр Ерин,
Александр Воробьев,
Елена Живицкая,
Виктор Анищик,
Николай Карницкий,
Валерий Карезин 6 декабря Реализация программы подготовки кадров для атомной отрасли Беларуси Пресс-конференция Александр Барауля,
Ри Йонг Сон,
Ким Майонг Ганн,
Вячеслав Бержец 29 ноября VII Международные игры боевых искусств в Минске
Газета 7 дней
Сват, который не терпит смех ради смеха
В четыре руки
Персик с поволокой
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Лидия ЕРМОШИНА. Выборы – от слова «выбирать»
Віктар ЛОЎГАЧ. Партфель дэпутата
Виолетта САЛОДКАЯ. Преграждая путь диверсантам
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия