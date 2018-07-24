Спасенные из пещеры тайские дети стали послушниками в буддийском монастыре

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двух недель, проведенных в затопленний пещере Кхао Луанг (Таиланд), спасенные школьники и их тренер решили стать послушниками буддийского монастыря. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на опубликованное в Facebook заявление местных властей.

Согласно одной из тайских традиций, мальчики-подростки перед вступлением во взрослую жизнь проводят некоторое время в монастыре. Некоторые юноши впоследствии решают остаться в обители навсегда.

На первом этапе спасенные мальчики смогут прожить в монастыре в качестве послушников девять дней, по истечении которых им предоставят выбор: вернуться к мирской жизни и продолжать заниматься спортом либо остаться среди монахов. Тренер команды 25-летний Екапол Чантхавонг уже решил посвятить себя религиозному служению в монастыре.

Ребята и их уже бывший футбольный наставник вознесли благодарственную молитву за свое спасение позолоченному изваянию Будды. На днях, по буддийской религиозной традиции, им обреют головы.

23 июня в пещере Кхао Луанг пропали 12 игроков юниорской футбольной команды "Лесные вепри" в возрасте от 11 до 16 лет. С детьми был их 25-летний тренер. Спасательная операция проводилась с 8 по 10 июля при участии многих зарубежных специалистов. В результате водолазам удалось успешно эвакуировать всех, кто находился в подземелье.-0-