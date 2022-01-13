"Белэнерго" рассказало о предстоящих этапах перед вводом второго энергоблока БелАЭС в эксплуатацию

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель генерального директора ГПО "Белэнерго" Сергей Бобович рассказал о предстоящих этапах работы перед вводом второго энергоблока БелАЭС в эксплуатацию во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Работы по вводу в эксплуатацию энергоблока включают следующие основные этапы: предпусковые наладочные работы, физический пуск реактора, энергетический пуск, опытно-промышленная эксплуатация. Сейчас мы уже приступили к физическому пуску. Завершена загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. Дальше будут выполнены работы по сборке и уплотнению реактора с проведением необходимых гидравлических испытаний, переводу реакторной установки в горячее состояние и ее вывод на минимально контролируемый уровень мощности", - сказал Сергей Бобович.

Затем следует энергетический пуск. "Он заключается в выводе реактора с уровня мощности физпуска до уровня, достаточного для пуска турбины. Затем осуществляется вывод на промежуточные уровни мощности, стабилизация работы на этих уровнях, проводятся необходимые проверки и испытания оборудования и систем. И уже после этого приступим к опытно-промышленной эксплуатации. Планируется, что к лету 2022 года второй энергоблок уже будет включен в сеть", - отметил заместитель гендиректора ГПО "Белэнерго".

С 10 июня 2021 года введен в эксплуатацию энергоблок №1. Одним из основных вопросов является не только эксплуатация этого блока, но и планирование ремонтных работ. "Планово-предупредительный ремонт - это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования для гарантированной безопасной выработки электроэнергии. Сегодня уже определено, как будут распределяться объемы таких работ и кто будет их выполнять на БелАЭС. Мы в плотном контакте с "Росатомсервисом" - это организация "Росатома", которая выполняет за пределами Российской Федерации ремонтные работы, поставляет для них оборудование. Наше наладочное предприятие "Белэнергоремналадка" будет выполнять работы на АЭС вне ядерного острова, в частности в турбинном отделении, на химводоочистке, на вспомогательном оборудовании", - проинформировал Сергей Бобович.-0-

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