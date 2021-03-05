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05 марта 2021, 07:51

Более 170 представителей бизнеса Беларуси и Узбекистана приняли участие в заседании делового совета

Фото из архива
Фото из архива

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 170 представителей бизнес-кругов Беларуси и Узбекистана приняли участие в первом заседании белорусско-узбекского делового совета, которое состоялось 4 марта в Ташкенте. Об этом сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

С белорусской стороны в заседании приняли участие более 70 руководителей и представителей организаций и предприятий страны, среди которых флагманы машиностроения, ведущие предприятия пищевой, фармацевтической промышленности, логистические и страховые компании, научно-практические институты, учреждения образования. Узбекский бизнес представили более 100 руководителей и специалистов предприятий различных сфер, заинтересованных в развитии партнерских отношений с белорусскими компаниями.

"Интерес, проявленный бизнесом к работе белорусско-узбекского делового совета, участие высоких гостей в его заседании дают повод полагать, что этот орган будет эффективно работать и способствовать расширению белорусско-узбекских внешнеэкономических связей. Заседание совета - это площадка для установления контактов и обсуждения возможностей кооперации, направлений долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Следующее заседание совета пройдет в Минске, и я уверен, что оно будет не менее масштабным", - отметил председатель БелТПП Владимир Улахович.

В ходе заседания участники мероприятия рассмотрели перспективные направления белорусско-узбекского торгово-экономического сотрудничества, возможности повышения эффективности взаимодействия деловых кругов. Белорусские участники ознакомились с проектами узбекских компаний в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, работой Ассоциации электротехнических предприятий Узбекистана. Представителям бизнеса Узбекистана презентован крупнейший в Беларуси проект в отрасли биоиндустрии - Белорусская национальная биотехнологическая корпорация.

"Беларусь и Узбекистан всегда связывали по-настоящему дружеские отношения, взаимное уважение, открытый диалог и взаимовыгодное сотрудничество. Фундаментом двусторонних отношений являются прочные торгово-экономические связи, которые обусловлены взаимодополняемостью экономик двух государств. И деловой совет, созданный в 2019 году, призван способствовать еще большему углублению партнерских отношений Беларуси и Узбекистана, активизации сотрудничества между компаниями двух стран в области торговли и инвестиций, выявлению и преодолению барьеров на пути расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - отметили в Белорусской ТПП.

В рамках заседания руководители БелТПП и ТПП Узбекистана подписали план мероприятий по реализации положений соглашения о создании белорусско-узбекского делового совета на 2021-2022 годы, который предусматривает более тесное сотрудничество двух организаций, обмен деловыми визитами, в том числе на региональном уровне, проведение выставочных мероприятий в двух странах и распространение коммерческой информации о компаниях, заинтересованных в установлении партнерских связей.

По окончании заседания представители белорусских и узбекских компаний продолжили работу в формате В2В. В ходе переговоров стороны обсудили конкретные проекты сотрудничества в сферах сельского хозяйства, машиностроения, логистики, пищевой промышленности, химического и фармацевтического производства, науки и образования, информационных технологий и других.

Первое заседание белорусско-узбекского делового совета организовано Белорусской торгово-промышленной палатой и Торгово-промышленной палатой Узбекистана в рамках работы Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Мероприятие прошло под председательством руководителя БелТПП Владимира Улаховича и главы ТПП Узбекистана Адхама Икрамова. Почетными гостями стали сопредседатели Межправительственной комиссии - заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин и заместитель премьер-министра - министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков.-0-

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Теги
заседания сотрудничество торгово-экономическое сотрудничество Узбекистан
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