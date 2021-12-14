Депутаты приняли в первом чтении проект республиканского бюджета на 2022 год

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "О республиканском бюджете на 2022 год", передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект республиканского бюджета и расчетные показатели по бюджетам областей и города Минска на 2022 год разработаны на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию страны с учетом складывающейся экономической ситуации. Ключевыми задачами бюджетной политики в 2022 году станут обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетов всех уровней, поддержание долговой устойчивости на безопасном уровне за счет ограничения государственного заимствования и улучшения структуры долгового портфеля, снижение уровня его рисков, социальная защищенность населения и повышение на этой основе благосостояния граждан", - рассказала председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Людмила Нижевич.

По ее словам, в условиях высокой неопределенности в связи с продолжающейся пандемией, внешним давлением на экономику республики принят ряд мер для восстановления доходов бюджета при сохранении условий для экономического роста.

"Доходы по проекту республиканского бюджета на 2022 год предусматриваются в сумме Br27 827,5 млн, что на Br1573,4 млн (или 6%) больше ожидаемого исполнения 2021 года. Расходы по проекту республиканского бюджета на 2022 год запланированы в сумме Br30 672,2 млн, или 104,4% к ожидаемому исполнению 2021 года", - отметила парламентарий.

Приоритетными направлениями бюджетных расходов в 2022 году остаются социальная защищенность населения, повышение качества и уровня жизни граждан. В приоритете - рост заработной платы работников бюджетной сферы, выход на параметры роста, предусмотренные программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, оказание помощи семьям, воспитывающим детей, молодым и многодетным семьям, поддержка нуждающихся граждан в строительстве жилья, развитие жилой и энергетической инфраструктуры.

"Проект республиканского бюджета на 2022 год сформирован с дефицитом в размере Br2844,7 млн", - добавила Людмила Нижевич.

"Несмотря на внешнеполитическое давление, противоковидный период, республиканский бюджет сохраняет полную социальную направленность, - отметила член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Светлана Одинцова. - В частности, касаясь вопросов здравоохранения, минимальные нормативы бюджетной обеспеченности для развития здравоохранения остаются на душу населения Br862 - это больше, чем в предыдущий период. Из выделенного финансирования 40% уйдет на дальнейшее развитие амбулаторной службы, на оказание медицинской помощи на амбулаторном этапе, включая скорую медицинскую помощь. Таким образом, каждый житель, обратившийся за первичной медицинской помощью, должен получить и получает качественную медицинскую помощь - это самое главное".-0-

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