Для оценки ущерба Мозырскому НПЗ из-за поставок загрязненной нефти привлечены независимые эксперты

23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Для оценки ущерба, нанесенного Мозырскому НПЗ из-за поставок загрязненной нефти, привлечены независимые эксперты и специалисты БелТПП. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на научно-технической конференции в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говорить о масштабах ущерба, нанесенного поставкой нефти с измененными характеристиками, пока рано. Многие вещи еще скрыты, так как производственный процесс герметичен. Внутреннее состояние реакторов и трубопроводов можно будет оценить только после капитального ремонта", - сказал Владимир Сизов.

В настоящее время с привлечением независимых экспертов и специалистов БелТПП юридически фиксируются все моменты, чтобы в последующем была необходимая фактура для сводной итоговой ревизии.-0-

Беларусь рассчитывает до конца года начать импорт нефти, альтернативной российской Конкретный маршрут импорта альтернативной нефти будет зависеть от условий, которые дадут сопредельные страны по перевалке и транспортировке.

"Нафтан" резко снизил переработку нефти Для недопущения выхода из строя оборудования из-за коррозии и для предотвращения снижения активности катализаторов, используемых в процессах переработки нефти, новополоцкий НПЗ вынужден был пойти на резкое снижение переработки нефтяного сырья.

Некачественная нефть поступила на территорию ЕС Лаборатория ОАО "Гомельтранснефть Дружба" работает в круглосуточном режиме. По данным специалистов, улучшения по качеству поступающей нефти не наблюдается.

"Белнефтехим" заявляет о резком ухудшении качества поступающей из России нефти "По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту", - сообщила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

Беларусь будет обсуждать с "Транснефтью" компенсацию из-за поступления некачественной нефти По словам председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова, фактически белорусским НПЗ пришлось стать фильтром негативных моментов, которые связаны с поступлением в нефтепровод некачественного продукта.

Белорусские НПЗ: некачественная нефть может причинить серьезный ущерб оборудованию "Превышение содержания органических хлоридов в нефти вызывает повышенный коррозионный износ эксплуатируемого оборудования, также может влиять на катализаторные системы, поэтому на Мозырском НПЗ ужесточен контроль за работой технологического оборудования", - сообщил генеральный директор Мозырского НПЗ Виталий Павлов.

"Белнефтехим" создает гарантированный резерв нефтепродуктов для внутреннего рынка Такие меры предпринимаются в настоящее время из-за поставки некачественной нефти из России. При этом НПЗ гарантирует надлежащее качество продукции.