Для оценки ущерба Мозырскому НПЗ из-за поставок загрязненной нефти привлечены независимые эксперты

23 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Для оценки ущерба, нанесенного Мозырскому НПЗ из-за поставок загрязненной нефти, привлечены независимые эксперты и специалисты БелТПП. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на научно-технической конференции в Мозыре, передает корреспондент БЕЛТА.
"Говорить о масштабах ущерба, нанесенного поставкой нефти с измененными характеристиками, пока рано. Многие вещи еще скрыты, так как производственный процесс герметичен. Внутреннее состояние реакторов и трубопроводов можно будет оценить только после капитального ремонта", - сказал Владимир Сизов.
В настоящее время с привлечением независимых экспертов и специалистов БелТПП юридически фиксируются все моменты, чтобы в последующем была необходимая фактура для сводной итоговой ревизии.-0-
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