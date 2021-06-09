Минпром Беларуси анализирует возможные санкционные риски, ситуация под контролем - замминистра

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министерство промышленности Беларуси анализирует потенциальные санкционные риски, рассматривает возможности диверсификации, но в целом ситуация находится под контролем. Об этом заявил журналистам заместитель министра промышленности Дмитрий Харитончик в кулуарах проходившего в посольстве Беларуси в Москве Белорусско-азиатского форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно же, мы анализируем возможные риски, рассматриваем возможности диверсификации готовой продукции, также наши предприятия рассматривают возможности поиска новых контрагентов по поставкам комплектующих и материалов на свои конвейеры. Поэтому ситуация под контролем, и я думаю, что каких-то серьезных потрясений нам удастся избежать", - сказал заместитель министра промышленности.

Он подчеркнул, что нельзя говорить о существовании каких-то серьезных проблем в белорусской промышленности в связи с санкционным давлением со стороны стран Запада. "Мы работаем устойчиво, - констатировал Дмитрий Харитончик. - Пока все основные наши партнеры подтверждают свои обязательства. Мы надеемся, что все заявления, которые были высказаны вводящими санкции странами, все-таки в большей степени не коснутся бизнеса, поскольку бизнес стоит в стороне от политики и обеспечивает работой граждан как стран, вводящих санкции, так и нашей страны".-0-

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