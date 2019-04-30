На Мозырский НПЗ чистая нефть поступит не раньше 4 мая - "Белнефтехим"

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Мозырский НПЗ чистая нефть поступит не раньше 4 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Белнефтехим".По информации диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", 29 апреля в 17.40 вслед за разделительным снарядом началась прокачка нефти, соответствующей стандартным параметрам, от российской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча" в сторону белорусско-российской границы и ЛПДС "Мозырь". По состоянию на 9.00 30 апреля снаряд и качественная нефть находятся на 30-м км пути от Унечи.Следующим этапом дорожной карты предусматривается вытеснение некачественной нефти в объеме около 50 тыс. т с российского участка в резервуарный парк ЛПДС "Унеча". С белорусского участка от границы с РФ загрязненная нефть в количестве более 120 тыс. т будет вытеснена в резервуарный парк ЛПДС "Мозырь"."С учетом скорости и графика движения нефти, а также расстояния (106 км от ЛПДС "Унеча" до границы) прибытие нефти на белорусскую территорию ожидается не ранее 23.00 2 мая. На ЛПДС "Мозырь" соответствующая ГОСТу нефть поступит не ранее 4 мая", - проинформировали в пресс-службе.В концерне подчеркнули, что принятые меры позволят восстановить работу лишь одной нитки трубопровода "Дружба". "Полное восстановление потребует нескольких месяцев напряженной работы", - обратили внимание в "Белнефтехиме"."Урегулирование ситуации с поставками некачественной российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" продолжается. Сегодня вновь в Минэнерго РФ проходят переговоры представителей концерна "Белнефтехим" и российских нефтяных и нефтетранспортных компаний", - добавили в концерне.Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Система нефтепровода "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и транзит нефти в Европу через Беларусь по двум направлениям - через Польшу и Украину. В настоящее время Польша и Украина прекратили транзит нефти. 26 апреля в Минске прошли переговоры с участием Беларуси, России, Украины и Польши по урегулированию ситуации с некачественной российской нефтью, 29 апреля делегация "Белнефтехима" продолжила переговоры в Москве в Минэнерго РФ.-0-