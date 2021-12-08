Русый: продовольственное эмбарго - это своего рода защита внутреннего рынка и нашего производителя

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продовольственное эмбарго - это своего рода защита внутреннего рынка и обеспечение нашего производителя. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, сообщает БЕЛТА.

"Если касаться молока, то 60% молока и молочных продуктов мы продаем на экспорт. Внутренний рынок им обеспечен. Если же, например, говорить о сырах, которые мы завозим, - пармезане, твердых, мягких, то вся гамма производится на наших предприятиях. Причем многие наши продукты и по качеству, и по цене намного лучше, чем европейские. По говядине - аналогично. Говядины у нас достаточно, большое количество экспортируем. На экспорт в разные страны поставляем также более 250 тыс. т птицы", - сказал сенатор.

По его словам, и в Европе, и на наших птицефабриках, комбинатах - одинаковые технологии. Наш плюс и в том, что мы применяем меньше антибиотиков, ингибиторов роста птицы, что делает продукцию еще более качественной.

"Поэтому данные меры - это своего рода защита внутреннего рынка и обеспечение нашего производителя. Они оправданные, правильные, адекватные, своевременные. И каждый производитель с той стороны должен подумать, что делает их правительство, применяя санкции в отношении нас. Но нас они на колени не поставят, наш рынок не нарушат. А рынок собственных стран - нарушат, - убежден Михаил Русый. - Скажется все это и на прибыли их предприятий. Все это аукнется и фермерам, и переработчикам. Мы начали не первыми. Первыми начали недружественные нам страны. Но никакой беды нет. Продовольствия у нас достаточно. Продовольственная безопасность гарантирована по всем направлениям: и по видам, и по объемам, и по качеству, и по товарным группам. Мы готовы конкурировать с любой европейской страной". -0-

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