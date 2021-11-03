Сикорский: Беларусь подаст иски в международные суды из-за убытков в результате санкций

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует подать иски в международные суды из-за убытков в результате санкций. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Санкции введены только на "Белаэронавигацию". Прямых санкций ни в отношении "Белавиа", ни Национального аэропорта в настоящее время нет. Вместе с тем те убытки, которые связаны с необходимостью облета, а также та упущенная выгода в рамках непродуманных действий наших европейских партнеров монетизируются. И в соответствующее время соответствующие судебные иски будут поданы", - сказал Артем Сикорский.

По его словам, есть запрет Европейско агентства авиационной безопасности о приеме белорусских воздушных судов в Европе. "Это напрямую противоречит Чикагской конвенции, в частности ст.11, где четко написано, что дискриминации по национальному признаку быть не может. Вместе с тем нашим авиационным перевозчикам именно по национальному признаку запрещено обслуживание в европейских аэропортах, а европейским авиакомпаниям настоятельно рекомендовано облетать территорию Беларуси и запрещено использовать ее воздушное пространство", - подчеркнул он.

По словам директора департамента, Беларусь оценивает упущенную выгоду гражданской авиации от европейских санкций в $10 млн ежемесячно.

Артем Сикорский отметил, что вопрос потерь от санкций актуален для Национального аэропорта Минск, "Белаэронавигации". "Там можно монетизировать потери - упал трафик. Но мы сейчас за счет переориентации потоков и привлечения компаний в Национальный аэропорт эти потери минимизировали. Если говорить про "Белаэронавигацию", то там они больше просчитываются. Мы потеряли определенный трафик полетов. Это 25%, которые у нас составляли европейские компании. Но за счет увеличения полетов с восточного, южного векторов мы способны на определенном высоком уровне поддерживать доходность "Белаэронавигации", - подытожил он.-0-

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