Совет ЕЭК расширил перечень товаров для госзакупок в ЕАЭС

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня внес дополнения в правила определения страны происхождения товаров для целей госзакупок, что позволило расширить перечень подпадающих под них товаров. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам заседания Совета ЕЭК помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила: данные правила утверждены Советом ЕЭК в конце прошлого года. "Они позволяют обеспечить равный доступ к госзакупкам в ЕАЭС поставщикам из всех стран союза, - отметила она. - Правила предусматривают ведение комиссией евразийского реестра промышленных товаров стран ЕАЭС. Товары включаются в него при соблюдении определенных условий, производственных и технологических операций. Теперь антимонопольный блок ЕЭК совместно со странами и бизнесом согласовал условия и производственные операции для товарных позиций отрасли "Специальное машиностроение" (речь идет о сельскохозяйственных тракторах). Также дополнительно были выработаны условия и операции по отрасли "Энергетическое машиностроение, электротехническая и кабельная промышленность" (куда включены два вида свинцовых аккумуляторов)".

"Таким образом, дополнения позволили распространить правила на 258 видов товаров. Работа по расширению данного перечня будет продолжена", - резюмировала помощник председателя Коллегии ЕЭК.

Заседание Совета ЕЭК состоялось онлайн. Беларусь на нем представлял вице-премьер Игорь Петришенко.-0-

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