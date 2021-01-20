В ЕЭК оценивают год председательства Беларуси в ЕАЭС как плодотворный

20 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии считают плодотворными итоги председательства Беларуси в Евразийском экономическом союзе в 2020 году. Об этом заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина.

"В комиссии год председательства Беларуси оценивают как плодотворный, - сказала Ия Малкина. - Задачи были поставлены амбициозные, и, несмотря на объективные сложности, за год удалось реализовать большинство пунктов плана по реализации обращения Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко".

Среди результатов года председательства Беларуси в ЕАЭС Ия Малкина выделила принятие нескольких актов по переходу к единой или общей политике в сельском хозяйстве, энергетике, транспорте, проработку возможности применения антидемпинговых, компенсационных и специальных мер для защиты экономических интересов производителей товаров в ЕАЭС. Во время белорусского председательства было продолжено согласование подходов к принципам и механизмам функционирования и государственного регулирования интегрированного валютного рынка, расширению использования национальных валют государств ЕАЭС во взаимных расчетах, девалютизации экономик стран, формированию общей расчетной инфраструктуры и платежного пространства. Был также инициирован ряд мер по импортозамещению в промышленности и сельском хозяйстве, активизирована работа по устранению препятствий на внутреннем рынке союза и многое другое.

Ия Малкина отметила, что по итогам председательства Беларуси в ЕАЭС в период до 2025 года Коллегия ЕЭК совместно с государствами-членами обеспечит разработку и вступление в силу более 30 актов органов союза.-0-

Евразийский межправсовет пройдет 5 февраля в Казахстане в очном формате

ЕЭК утвердила рекомендации для возобновления международных пассажирских ж/д перевозок

Доля расчетов в национальных валютах в торговле между странами ЕАЭС достигла 74%

В ЕЭК заявили об отсутствии проблем с включением в российский реестр евразийской промпродукции

Заседание Совета ЕЭК пройдет 29 января