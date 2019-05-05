Уголовное дело возбуждено по факту наезда грузовика на двух пешеходов в Гродно

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродно по факту наезда автопоезда на двух пешеходов возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Накануне, 4 мая, около 13:40 автопоезд "Рено Магнум" с полуприцепом совершил наезд на двух женщин возле остановки по улице Санаторной в Гродно. Пострадавшие госпитализированы. "По данному факту УСК по Гродненской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Подозреваемым признан 51-летний водитель автопоезда. Устанавливаются обстоятельства наезда.-0-