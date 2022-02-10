Последствия коронавируса у детей могут проявляться на протяжении года

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Осложнения после перенесенного ковида у детей могут возникать на протяжении года. Замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов призвал родителей внимательно отнестись к этому заболеванию и контролировать здоровье детей.

Специалист отмечает, что симптомы детского постковида связаны с нервной деятельностью, приводит слова Горелова ТАСС. Может наблюдаться бессонница, раздражительность, потеря внимания.

Медики также отмечают, что постковидный синдром отмечается у каждого пятого среди молодежи, а у пожилых людей – у каждого второго.

Ранее врачи озвучили срок проявления первых симптомов штамма коронавируса у детей, а также длительные симптомы омикрона.

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