Андрейченко: интервью Эмиля Чечко подтверждает неоправданную жестокость польских властей к мигрантам

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интервью Эмиля Чечко белорусским СМИ подтверждает неоправданную жестокость польских властей, граничащую с преступлением, по отношению к мигрантам. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

"Задержание в приграничной полосе польского военнослужащего Эмиля Чечко и его обращение с просьбой о предоставлении политического убежища является очередной вехой, свидетельствующей о кризисе западной демократии, - сказал Владимир Андрейченко. - Интервью, данное этим молодым человеком представителям белорусских СМИ, подтверждает неоправданную жестокость польских властей, граничащую с преступлением, по отношению к мигрантам, поверившим в "европейское светлое будущее". Психика молодого поляка не справилась с диссонансом между политическими лозунгами и реальностью, а сам он выбрал альтернативный путь, подсказанный совестью".

Спикер констатировал: правда, которая транслируется белорусской стороной, "не по нраву поборникам западной демократии, а любые отклонения от генеральной линии Европейского союза недопустимы".

Владимир Андрейченко подчеркнул, что Беларусь всегда проводила исключительно миролюбивую политику, направленную на добрососедство и взаимовыгодное сотрудничество. "Продолжение конфронтации - худший из возможных сценариев развития обстановки, а язык санкций недопустим в XXI веке", - добавил председатель Палаты представителей.-0-