Беларусь и Россия должны сохранить и развивать межрегиональное сотрудничество - Лукьянов

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Россия должны не просто сохранить, но и развивать межрегиональное сотрудничество. Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов по итогам встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, главная тема сегодняшней встречи - это двустороннее сотрудничество, как парламентариев наших стран, так и в целом России и Беларуси. Что важно, и здесь наши точки зрения совпали с Натальей Ивановной, - эффективность и конкретность, горизонтальные межрегиональные связи. Это самое ценное, что мы должны не просто сохранить, но и развивать. И предстоящий форум регионов России и Беларуси, который будет проходить в Москве и Московской области, - яркое тому подтверждение. Это уже не первый форум. Он вошел в регулярный график. Этот вопрос мы оба поддержали и считаем, что именно так нужно строить нормальные отношения между странами, людьми, культурами, экономиками", - сказал Евгений Лукьянов.

По его словам, в основе сотрудничества Беларуси и России - контакты между лидерами двух стран. "Во-первых, сам по себе контакт лидеров государств важен, нужен и он имеет место. Но самое главное, после того, как руководители наших государств определили общие позиции, всем нам, кто работает на разных направлениях, становится работать легче. В том смысле, что мы знаем четкие договоренности, знаем некий совместный план, если так можно выразиться, совместно выраженные намерения. Сложность заключается в том, что исполнять все это надо в срок и качественно. Вот тут иногда могут быть разные задержки. Но это вполне объяснимо, я думаю", - заключил он.-0-