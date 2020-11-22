Для Беларуси приоритетными являются отношения с Россией и Китаем – Макей

22 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для Беларуси на данном этапе приоритетными являются отношения со стратегическим союзником - Россией, со стратегическим партнером - Китаем, со странами ЕАЭС, СНГ, государствами ОДКБ и, в целом, с постсоветским пространством. Об этом министр иностранных дел Владимир Макей заявил в интервью "Беларусь 1", стенограмма которого размещена на сайте МИД, сообщает БЕЛТА.

"Действительно, в последнее время Беларусь оказалась на геополитическом разломе, на пересечении внешних интересов ряда геополитических игроков, - отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства. - На это наслоилась и внутриполитическая ситуация. В конечном итоге, как мы видим, Беларусь в последние пару месяцев находится в центре европейского внимания и мирового внимания в целом".

Проведение совещания у главы государства Александра Лукашенко на минувшей неделе было вызвано именно этими факторами: необходимостью проанализировать, что происходит вокруг Беларуси, какие шаги надо предпринять, кто стремится работать с Беларусью в нынешней ситуации и каким образом.

"Вы знаете, где-то в августе, после президентских выборов, некоторые деятели попытались сразу же негативно высказаться о той политике, которая проводилась руководством Беларуси на протяжении ряда последних лет, заявляя, что это была ошибочная политика, имеется ввиду многовекторная политика и так далее", - констатировал Владимир Макей.

Он выразил мнение, что все государства мира стремятся проводить многовекторную политику, будь то Россия, США, великие державы, и тем более такие небольшие и средние государства как Беларусь и не имеющие значительного экономического потенциала просто обязаны ориентироваться на все стороны света и направления.

"Поэтому ни в коей мере нельзя упрекать Беларусь в том, что она стремится проводить многовекторную политику. В этом лежит выживание Беларуси как государства. И на совещании у главы государства было сказано о том, что принцип многовекторности сохраняется. Хочу это подтвердить", -отметил министр иностранных дел.

Он также обратил внимание: "Нужно просто всем четко понимать: есть векторы более важные, есть, условно говоря, менее важные. Мы намерены и будем стремиться развивать наши отношения со всеми государствами мира, будь то Восток, Запад, Север или Юг". -0-