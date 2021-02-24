Эксперты: встреча Лукашенко и Путина подтвердила стратегический характер отношений двух стран

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президентов Беларуси и России в первую очередь подтвердила стратегический характер взаимоотношений двух стран. Такой комментарий заместителя председателя Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Андрея Русаковича по итогам сочинских переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина публикует газета "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

"Содержание нашего военно-политического союза с Россией давно понятно западным партнерам, поэтому развитие взаимодействия означает в том числе усиление обеих стран во внутреннем и внешнеполитическом измерении. Встреча президентов в первую очередь подтвердила стратегический характер взаимоотношений наших стран и вновь подчеркнула, что Беларусь и Россия - очень важные акторы в регионе в сфере безопасности, экономики, в гуманитарной и многих других сферах. Союз наших государств влияет на весь регион по многим измерениям. Прежде всего он привлекателен для других стран постсоветского пространства. Конечно, характер этой интеграции отличается от западного образца, - отметил сенатор. - Беларусь и Россия в состоянии выступать с единых позиций по модернизации архитектуры безопасности, особенно в европейском регионе. И это тоже весомый аргумент в нашей конкуренции с другими центрами силы. Усиление любого интеграционного объединения вызывает обострение конкуренции со стороны других подобных блоков. Нам просто надо учитывать прежде всего собственные государственные интересы и двигаться дальше".

Доцент кафедры политологии Белорусского государственного экономического университета Алексей Беляев в свою очередь обращает внимание на неадекватную реакцию западных стран по поводу стратегического характера белорусско-российских отношений.

"В теме интенсификации интеграции Беларуси и России со стороны коллективного Запада всегда звучали "вопли" о возможной утрате суверенитета нашей страной. Хотя мы видели, что на нашу независимость на самом деле покушаются совершенно с другой стороны. Безусловно, подобные заявления надо расценивать именно как заявления недружественных нам соседей. Если те, кто не является нашими друзьями, против, значит, мы все делаем правильно. Призывы белорусской оппозиции разорвать отношения с Россией или уменьшить их интенсивность всегда были исключительно на уровне пропагандистского воздействия, но отнюдь не реальности. Проблемные вопросы между двумя государствами разрешаются путем постоянной работы соответствующих профильных ведомств, правительств. Или, как на этой неделе, благодаря переговорам лидеров", - подчеркнул аналитик.

По его мнению, договоренности в сфере военной безопасности (единые группировка войск и система ПВО, совместные учения и маневры, взаимодействие руководящих военных структур) позволяют говорить не просто о крепкой дружбе, а о крепком союзе Беларуси и России.

"Россия остается нашим приоритетным внешнеторговым партнером, и для самой России наша страна является четвертым партнером во внешней торговле, несмотря на относительно небольшую территорию и численность населения. Отношения, которые можно измерить рублем, доказывают: здесь неожиданностей не предвидится. И желания менять основного контрагента нет ни у одной из сторон, - сказал Алексей Беляев. - Беларусь и Россия строят отношения уже четверть века на базе серьезных договоренностей, а не на основании того, чего хочет или не хочет кто-то за нашими рубежами. Эта работа ведется на регулярной основе и охватывает многочисленные структуры, разрушить ее громкими заявлениями и пропагандистскими акциями не удастся".-0-

Ковалев: отрадно, что год начался с благоприятной для экономик встречи президентов Беларуси и России